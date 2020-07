Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Di Canio, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’arbitro ha detto che il VAR glielo ha confermato ma per me questo non è mai rigore. Toglie il pallone dalla disponibilità di Bonaventura!”