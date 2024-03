Di Canio: "Osimhen un velociraptor sul rigore, il Napoli era passato dal malessere con Garcia alla sfiducia con Mazzarri"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Juventus, è intervenuto l’ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La Juventus non aveva i cambi all’altezza per continuare la pressione alta, Nonge è un ragazzino e gli è capitato l’uomo più pericoloso in campo: Osimhen è un velociraptor e ci ha messo il piede, non ci fosse stato lui Nonge avrebbe recuperato la palla.

Quando il Napoli non era organizzato la Juventus ha sfruttato bene. Sul rigore i giocatori della Juventus dovevano avere più malizia. Il Napoli era passato dal malessere con Garcia alla sfiducia con Mazzarri, perchè non ne erano usciti fuori”