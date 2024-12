Di Canio: "Lukaku perde 18 palle su 20. Se sei primo va bene, ma se non lo sai..."

Ultimissime Calcio Napoli - Ospite a SkyCalcioClub, Paolo Di Canio ha parlato di McTominay e Lukaku: “Lo scozzese non eccelle in qualcosa di clamoroso, ma è forte forte in tutto: oggi ha calciato con una forza incredibile sul primo palo. Pensare che Conte sta facendo primo con un centravanti che latita. Anche se fosse il 30% in più della condizione attuale sarebbe tanta roba. So Conte come la pensa: buttategli palla e se la vede lui. Il problema è che ne perde 18 su 20. Se sei primo va bene, ma se non lo sei si fa dura…”.