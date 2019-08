Di Canio: "Icardi? Gli manca qualcosa, non a caso non ci sono pretendenti all'estero! In Italia si pensa di poterlo gestire..."

Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“È un giocatore straordinario in area di rigore, però ha tante altre carenze per giocare a un livello veramente grande. Tanto è vero che dall’estero non è venuto nessuno, perché nella condizione di Icardi con l’Inter, sarebbe stato facile per qualsiasi squadra andare a trattare. Avere una persona vicina e ingombrante che fa parlare di sé tutti i giorni, soprattutto parlando della squadra, può creare dei problemi. Ti può fare allontanare da squadre che invece per caratteristiche ti vorrebbero. In Italia ha ancora estimatori perché un giocatore così farebbe comodo e perché probabilmente conoscono peculiarità e difetti di tutto quello che ti vai a prendere del pacchetto Icardi e pensi di poterlo gestire“.