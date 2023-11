Di Canio: "Garcia ha sottovalutato l'Empoli: "Come si possono lasciare fuori i big sapendo che c'è la sosta?"

Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky sul Napoli:

"Quando ha dato la spiegazione prima della gara, tra l'altro anche un po' stizzito, Garcia ha detto che avrebbe voluto gente più fresca. Ha fatto delle scelte assumendosi la responsabilità in un momento particolare in cui dopo c'è la sosta quindi non devi fare calcoli con un turno infrasettimanale del mercoledì. Ha commesso un errore grave sottovalutando l'Empoli. La confusione di Garcia contro l'Union si è riflette nella gara di domenica quando per rabbia 'quasi' e non per lucidità, decidi di non puntare su Kvara perchè non ti è piaciuto l'atteggiamento oppure non ti sembra essere decisivo.

Solo un pazzo può pensare che Kvara possa giocare sempre in virtù di quanto fatto lo scorso anno, ci può stare per esempio che ad un allenatore non piaccia che il georgiano faccia tremila sterzate. Ci potrebbe stare in un momento in cui Garcia sceglie chi riesce a portare in campo le sue idee. Oggi il Napoli doveva vincere per restare al quarto posto e poi quello che verrà, quel ragionamento non lo posso fare in un momento così delicato. Non si possono lasciare i migliori fuori"