Di Canio attacca Lukaku: "Conte primo con centravanti che latita! Perde 18 palloni su 20"

Ultime news SSC Napoli - Nel corso di ‘Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato di Scott McTominay e Romelu Lukaku:

"Lo abbiamo detto quando è arrivato, il Napoli con McTominay ha fatto un affare perché è 1 metro e 90, è affidabilissimo nel compito, è intelligente. Ha avuto la fortuna di stare con diversi allenatori internazionali e lui intelligente e applicato ha migliorato la sua intelligenza calcistica, come muoversi, i tempi, giocare da mediano o da trequarti nell’inserimento, andare al tiro, nell’assistere. Perché sa fare un po’ tutto, non eccelle in qualcosa di clamoroso, ma è forte forte in tutto. Nel gol al Torino ha stoppato in una frazione di secondo ed è riuscito a calciare con forza sul primo palo: gol e chiude la partita. E’ un gol da trequartista importante.

Il Napoli è primo in classifica con un centravanti che latita. Se dai sempre palla a Lukaku e non segna, 18 palle su 20 le perdi: finché sei primo va bene, altrimenti… Alla Juve servirebbe? Senza nessuno sì, sarebbe meglio che niente (scherza, ndr). Conte sta facendo primo in classifica con un centravanti che latita. Anche se fosse il 30% in più andrebbe bene. Già va bene così. Io so Conte come la pensa: se ho Lukaku buttategli palla e se la vede lui. Il problema è che ne perde 18 palloni su 20. Se sei primo ancora va bene, perché fa a spallate".