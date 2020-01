Di Biagio: "Napoli? Difficile uscire da un momento così, Gattuso cerca una reazione. Magari serve anche un litigio"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Luigi Di Biagio, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Napoli? Quando entri in un vortice così è difficile venirne fuori, questa è una squadra che si è allungata molto dopo le prime difficoltà. Gattuso sta cercando una reazione dei ragazzi, qualcosa deve succedere. Senza un litigio non ne vieni fuori, magari può servire anche litigare. Il Napoli corre tanto ma corre male, per uscire dal momento serve una vittoria”.