Di Biagio: "Crisi inaspettata per il Napoli. Mazzarri? Scelta corretta, conosce l'ambiente"

Gigi Di Biagio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia:

"Ci stiamo divertendo, più che altro speriamo di non farci male. Derby d'Italia? Due squadre che stanno ritrovando fiducia, sulla partita secca possiamo aspettarci di tutto. Sul campionato vedo meglio l'Inter. E' tanto tempo che la Juve non si trovava in quella posizione, sarà interessante. A oggi l'Inter ha qualcosa in più, quello che sta facendo Allegri è sotto gli occhi di tutti. Napoli? Penso che, dopo l'addio di Spalletti, ci poteva stare un calo. Questa crisi non ce l'aspettavamo, finora non è una stagione positiva. Ora c'è un tecnico che conosce bene l'ambiente. Italia? Spalletti è l'uomo giusto, abbiamo tanti ottimi giocatori che stanno crescendo tantissimo. Più c'è scelta più è facile per un tecnico. Quando mancano alcuni giocatori di questo livello la squadra ne risente. Under 21? Il lavoro che hanno fatto è stato importante. Bravissimo Maurizio Viscidi, che ha condiviso il percorso. Nunziata è un ottimo allenatore, gli auguro tutto il meglio perché se lo merita".