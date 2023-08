Notizie Calcio Napoli - Il direttore sportivo del Novara, Simone Di Battista, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione "Sportitalia Mercato":

“Natan? Ha dimostrato una buona propensione in chiave offensiva, bisogna vedere come si adatterà alla difesa italiana, sostituire Kim non è facile anche soprattutto di un punto di vista di leadership, aspetto su cui ha dato tanto al Napoli la scorsa stagione”.