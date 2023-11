Dgebuadze a CN24: "Rinnovo Kvara? Le parole dell'agente sono chiare: vuole restare a Napoli! Con la Georgia ha dimostrato una cosa"

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Khvicha Kvaratskhelia

Dgebuadze su Kvaratskhelia

"Jugeli ha parlato del rinnovo di Kvaratskhelia, mi rende felice il fatto che voglia restare a Napoli. Vede il suo futuro con il club partenopeo. La prestazione con la Scozia e la Spagna è stata incredibile: 3 gol segnati e due segnati da seconda punta. Può giocare in più posizioni d'attacco e tenerlo in una sola posizione specifica può essere un errore. Mazzarri, sono sicuro, ha seguito le due gare della Georgia: saprà come utilizzarlo al meglio. Kvara è soddisfatto di vivere e giocare a Napoli e anche sua moglie sta studiando in città. Guarda al suo futuro in questa città e in questo club. E' probabile che possa restare anche la prossima stagione almeno. Dalle dichiarazioni di Jugeli si capisce che il rinnovo ci sarà".

