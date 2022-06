Denisov contro Putin sulla Guerra in Ucraina: "Ora mi uccideranno o arresteranno"

L'ex giocatore dello Zenit Igor Denisov si espone contro Putin e la Guerra in Ucraina. Arriva la condanna dello sportivo russo contro il proprio presidente della Russia al canale "Nobel" su YouTube: "Questi fatti sono un disastro. Cosa mi succederà? Non lo so, al massimo mi arresteranno o mi assassineranno dopo queste parole, ma sto dicendo le cose come stanno".