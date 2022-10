Denis: "Simeone può giocarsi un posto al Mondiale! Osimhen? Giusto che rientri con calma"

German Denis, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss:

"Simeone ha tanta concorrezza con l'Argentina, ma ha il vantaggio di giocare nel Napoli e farà di tutto per ritagliarsi anche un posto al Mondiale. Osimhen può fare la differenza e in Italia non ci sono attaccanti come lui che possono fare anche la differenza.

E' un giocatore molto importante ma visti i risultati del Napoli è giusto che rientri con calma. Questo Napoli è imbattibile e deve mantenere l'attenzione mostrata ad Amsterdam anche contro la Cremonese".