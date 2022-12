Demme, l'agente: "Ad oggi nessuna offerta allettante! Se non arrivano nei prossimi giorni, resta a Napoli altri sei mesi"

Notizie Napoli calcio. Marco Busiello, procuratore di Diego Demme, ha chiarito la posizione del suo assistito sempre più al centro delle voci di calciomercato.

Demme reclama spazio nelle rotazioni di Spalletti ed attende eventuali offerte. L'agente ha fatto il punto della situazione a microfoni spenti, ecco quanto riportato dai colleghi di Kiss Kiss Napoli:

"Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante che possa fargli lasciare Napoli già a gennaio. Se non dovessero arrivare delle offerte importanti nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli per i prossimi sei mesi, poi se ne riparlerà in estate eventualmente".