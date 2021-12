Delio Rossi: "Napoli? Se ti manca l'asse centrale alla lunga torni nella normalità, è apparso stanco e stressato"

"L'Inter si sta riconfermando e non era scontato". Parola di Delio Rossi che a tuttomercatoweb spiega il suo punto di vista sulla Serie A: "Onore e merito a Inzaghi, ai giocatori e alla società. Non era facile essere ora in testa, soprattutto con tante novità dal tecnico all'assenza di due pezzi pregiati. Vincere non è facile, riconfermarsi è più difficile".

Dietro all'Inter come vede la situazione?

"Ci sono squadre che possono insidiare l'Inter ma dipenderà anche dal cammino in Champions dei nerazzurri. Il Milan e il Napoli ci sono anche se ultimamente hanno avuto molti infortuni e le squadre sono apparse stanche, i giocatori sono arrivati stressati alle ultime gare"

Il Napoli ha pagato solo gli infortuni?