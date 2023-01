A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero:

“Il gol di Osimhen? Va fatto un commento sullo stop, il controllo di palla è importante per qualsiasi calciatore: col petto porta via la palla dall’uomo, se l’aggiusta con il ginocchio e la coordinazione è stata straordinaria prima di sparare una bomba arrivederci e grazie. Fa tutto in pochissimo spazio e tempo, il controllo è tutto”