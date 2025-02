Del Piero difende Lookman: "Io avrei preso malissimo le parole di Gasperini"

Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero è tornato sulle brutte eliminazioni di ieri di Atalanta e soprattutto sulla polemica esplosa fra Gasperini e Lookman dopo il rigore sbagliato da parte del nigeriano. Questo il suo pensiero:

"Sinceramente non mi aspettavo per niente questa doppia eliminazione. Per il Milan doveva essere una partita diversa rispetto a Rotterdam dove era rimasto in 10, poi si è ritrovato di nuovo in inferiorità numerica ed è stata una sorta di harakiri. Per l'Atalanta è stato diverso, ora la squadra di Gasperini viene osservata e studiata diversamente rispetto al passato e anche la pressione interna è più alta, lo dimostrano il rosso nel finale e le parole di Gasperini nel post partita".

Quindi l'analisi di Del Piero si sposta proprio sulla polemica, lanciata da Gasperini, nei confronti di Ademola Lookman e del rigore sbagliato:

"L'errore come quello sul calcio di rigore è umano. Al di là delle dinamiche interne, quelle parole di Gasperini nel post partita io non le avrei prese bene. Lo dimostra anche le parole di risposta di Lookman di oggi. Lui sta facendo una stagione straordinaria e così lo metti alla gogna rischiando anche di incrinare lo spogliatoio. Vediamo come reagirà la squadra...".