Del Piero a Sky: "Più meriti al Napoli che demeriti al Milan, Inter favorita per lo scudetto"

Alessandro Del Piero ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Milan:

"Molto bravo Raspadori che ha calciato una grande punizione. Tanti complimenti al Napoli che con Spalletti era perfetto ma col Milan ha sempre perso. Oggi hanno fatto un passo avanti e non do troppi demeriti al Milan visto che gli azzurri hanno fatto bene anche nel primo tempo. Gli azzurri marcano troppo distanti e non è un bene. Forse con Kim riuscivano meglio a gestire certe situazioni. Inter super favorita per lo scudetto. I nerazzurri hanno ripreso la marcia della fase finale della scorsa stagione".