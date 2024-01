Del Genio: "Zielinski irriconoscibile, Gaetano è più vivace! I giocatori hanno perso i riferimenti di gioco"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Zielinski è stato irriconoscibile, ha avuto una buona palla da Raspadori ma non è stato reattivo: in questo momento non ha la forza mentale e fisica, Gaetano quando entra dà più vivacità di Piotr. Politano e Kvaratskhelia non hanno fatto niente, non sappiamo cosa poteva succedere con il 3-4-2-1 ipotizzato. I giocatori hanno perso i riferimenti di gioco, gli errori degli allenatori danno attenuanti. Io se potessi non rinnoverei più nessuno”