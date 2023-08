Del Genio: "Veiga in Arabia? Il Napoli si è fatto scappare un quasi fenomeno, dubbi sulla sua carriera"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Veiga all’Al-Ahli? Il giocatore rischia di uscire dal giro del calcio che conta, la nazionale spagnola lo convocherà per qualche golletto in Arabia? Stava per essere un grande acquisto, abbiamo avuto una grande opportunità e non l’abbiamo colta. Ormai la situazione araba è fuori controllo, il Napoli ha avuto la possibilità di chiudere l’affare, poteva pagare la clausola ma ha scelto di non pagare le commissioni degli agenti. Se De Laurentiis non vuole pagarle è inutile andare su certi giocatori. Vedremo la carriera che il giocatore farà, stiamo parlando di un mezzo fenomeno su cui club come Real Madrid e Barcellona non sono riusciti ad affondare, al Napoli è capitata una possibilità rarissima ma non ha capitalizzato, giocatori del genere non si presentano ogni mese”.