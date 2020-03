Del Genio: "Va rinviato l'Europeo per far finire questi campionati: bisogna ripartire da dove ci si è fermati"

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non c'è altra strada, va rinviato l'Europeo per far finire questi campionati. Quando si riprenderà, bisognerà proseguire da dove ci si era fermati. Non avrei proprio fatto nascere la Nation League. Questa è l'occasione giusta per capire che i calendari sono intasati. Il 4 aprile mi sembra che si posso parlare di date prossime, ma non credo che si possa già giocare. Un giorno all'improvviso? Speriamo di poterlo cantare presto al San Paolo tutti insieme. Gattuso? Parla di 70 persone dello staff e della società e tutti fanno squadra: un bene avere tante figure valide".