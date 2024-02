Del Genio: "Traoré mica va visto con il Barcellona, la giustificazione mi sembra abbastanza deboluccia"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Traoré mica va visto con il Barcellona, ce ne saranno tante altre in Serie A con cui valutarlo: non sarà la Champions a far capire se Traoré verrà riscattato o meno, la giustificazione mi sembra abbastanza deboluccia. Lindstrom? Se il Napoli lo fa giocare è un nuovo acquisto, se giocano bene i nuovi è possibile che possano essere trascinati anche gli altri”