Del Genio: "Strategia chiara, vi spiego la gara di questa sera tra Samp e Napoli: occhio a due calciatori di D'Aversa"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli farà la partita, la Sampdoria ripartirà con Thorsby abile nei cambi di gioco. Hanno due attaccanti che non partecipano tanto alla manovra ma sono sempre pericolosi come Quagliarella e Caputo. Rrahmani? Nelle squadre le coppie centrali, se funzionano, non si cambiano. Anguissa, Koulibaly e Osimhen sembrano recuperare velocemente quindi non rientrano al momento nelle turnazioni. Farei giocare Anguissa sei gare su sette per il proprio rendimento e il ruolo. Mi aspetto lo stesso Napoli di Udine, difficile vedere lo stesso risultato: sarebbe bello e devastante, senza sofferenza".