Del Genio: "Spezia-Napoli nasconde due difficoltà, su Demme e Zerbin out dalla Champions dico..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spezia-Napoli alle 12.30? Due difficoltà, se dovessero mancare la concentrazione nonché l’applicazione, e poi la pazienza dei giocatori nelle scelte: fare un passaggio in più davanti alla difesa schierata non è un male. Penso al gol fatto a Salerno, c’è una pazienza ed una lucidità incredibile nell’andare a cercare l’azione giusta.

Non mi sorprende l’esclusione di Demme e Zerbin dalla lista Champions, Di Lorenzo ha come alternativa Bereszynski mentre Lobotka come alternativa ha sia Demme sia Anguissa, all’occorrenza anche Gaetano. C’erano altre opzioni e questo ragionamento ha finito per penalizzare Diego Demme: non credo abbia accettato di restare non sapendo che sarebbe rimasto fuori dalla lista Champions League”