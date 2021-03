Del Genio: "Spero Fabian resti, è in grande ripresa. Zaccagni non può essere il suo sostituto"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spero che Fabian Ruiz resti, sembra assurdo pensare che il sostituto sia Zaccagni e si metta nei due di centrocampo. Il suo ruolo naturale è dove gioca Insigne, il Napoli non ha un sostituo in quel ruolo, ma Insigne non riposa mai. Terrei Fabian Ruiz, che è in grande ripresa a centrocampo in coppia con Demme. Alla fine però penso andrà via".