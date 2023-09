Del Genio: "Spalletti? Nel primo tempo abbiamo visto qualcosina, ma mi permetto di dire questi giocatori non ce li avrà mai"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nazionale di Spalletti? Nel primo tempo abbiamo visto qualcosina con i terzini, alcuni movimenti non sono stati male ma mi permetto di dire che Kim, Lobotka, Kvaratskhelia e Osimhen non ce li avrà mai. Nel calcio gli allenatori arrivano fino ad un certo punto, e Spalletti ci arriva, e dopo devono arrivarci solo i calciatori. Raspadori me l’aspetto contro l’Ucraina, non spero che gli venga preferito Gnonto che è discreto ma ha una certa differenza con Jack. Elmas? Ha energia per buttarsi dentro, ma se deve entrare nel ballottaggio degli esterni anche nel Napoli allora ci sarebbero pochi centrali. La questione del comunicato del Napoli? L’utilizzo della parola ‘alcuni media’ non mi è piaciuto, si è buttato tutti nel calderone senza dare responsabilità”