Del Genio: "Spalletti ha fatto una mossa geniale contro l'Empoli, su Elmas dico..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La partita del Napoli? Dopo l’espulsione di Mario Rui io una mossa di Spalletti l’ho sottolineata prima di ascoltare le interviste del post-partita, è stata una mossa geniale e meritava un voto migliore in pagella.

Elmas? Credo che Spalletti abbia trovato la risposta giusta per lui, può giocare ovunque e non ha bisogno di avere un ruolo definitivo. Contro la Lazio all’andata è stata una delle quattro-cinque gare stagionali in cui il Napoli con modalità diverse è arrivato alla vittoria”