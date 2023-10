Del Genio: "Sono sostenitore di Garcia ma spero di diventare un estimatore, ora non lo sono"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Ieri c'è stata una conferenza per pochi, oggi una conferenza con domande non libere, credo che la comunicazione così non vada bene. Non mi piace il clima che c'è, spero che Garcia possa prendere spunto da ciò che dico. Non interessa essere amico o nemico, mi pongo sempre allo stesso modo con gli allenatori: sono sostenitore e spero che faccia sempre bene. Sono ora un sostenitore di Garcia ma spero di diventare un estimatore, perchè fin qui non ci sono riuscito. Hellas Verona? Gara tosta ma ora si dovranno giocare una serie di partite con un Milan alla pari e altre inferiori. Il Napoli deve vincere e basta".