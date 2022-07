Del Genio: "Simeone e Osimhen nel Napoli? Sarei curioso di vedere come reagirebbe Spalletti"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Giovanni Simeone potrebbe approdare al Napoli in luogo di Andrea Petagna? Sarei curioso di vedere come si comporterebbe Luciano Spalletti. L'allenatore, nella scorsa stagione, preferiva schierare come sottopunta un centrocampista (Zielinski) piuttosto che un attaccante. Per questo motivo Mertens ha giocato davvero poco".

"Nel calcio contano molto gli equilibri. Se il Napoli prendesse un calciatore come Nandez, la compagine di Luciano Spalletti potrebbe permettersi calciatori più offensivi in attacco come Osimhen e Simeone. L'uruguaiano ora al Cagliari è infatti molto attento alla fase difensiva, è più un centrocampista che un attaccante"