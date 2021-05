Del Genio: "Se è vero quello che dicono, con Spalletti il Napoli lotterà per lo scudetto..."

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Spalletti lo conosciamo poco, lo facciamo quando vengono ad allenare a Napoli e comunque non fino in fondo. Chi lo conosce bene, lo stima molto. Ha una considerazione maggiore di quella di Gattuso. Se con Spalletti si riesce ad avere 10 punti in più, senza esagerare, ci sono i presupposti per lottare per lo scudetto, almeno da quello che abbiamo ascoltato. Rinforzi? Servirà capire cosa pensa Spalletti dell'organico per poi procedere alle integrazioni".