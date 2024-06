Del Genio: "Se resta Di Lorenzo, serve capire se fa il braccetto difensivo perchè..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Difesa a tre con Conte? In questo momento servirebbe un altro centrale numericamente, Theate potrebbe essere un braccetto di sinistra. Il centrocampo e gli esterni di Conte? Se resta Di Lorenzo, serve capire se fa il braccetto difensivo perchè a quel punto andrebbe preso un esterno. Poi a sinistra abbiamo sentito l’agente di Mario Rui che ha detto che è sul mercato, quindi servirebbe un altro esterno con Olivera a sinistra. Lindstrom e Raspadori potrebbero giocare dietro l’attaccante nel 3-4-2-1, non sarebbero penalizzati ma darebbero ampiezza agli esterni, non mi sembra però la posizione ideale per per Politano e forse Kvaratskhelia. Numericamente però ci siamo dietro la punta, in avanti invece serve un attaccante in grado di ricevere palla addosso per aiutare i compagni: come caratteristiche, però, Osimhen non sarebbe il prototipo per Conte”