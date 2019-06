Del Genio: "Se il Napoli prende James, c’è un 5-10% di tifosi che dirà che l’acquisto è stato sbagliato o altre cose allucinanti"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Tele A Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“James Rodriguez al Napoli? Se ne parla in maniera negativa perchè ha giocato poco, ma guardiamo la concorrenza che aveva al Bayern Monaco. Ha fatto un assist o un gol ogni 93 minuti. Se il Napoli prende James, c’è un 5-10% di tifosi che dirà che l’acquisto è stato sbagliato o altre cose allucinanti. Nessuno di noi metterà la mano sul fuoco, ma con un acquisto del genere vanno fatti gli applausi. James tecnicamente può fare ciò che vuole, ma spesso fa la cosa più semplice perchè sa che è la migliore. Vorrei un pubblico maturo al San Paolo, se non si prende James ma un De Paul o un Veretout…io resterei soddisfatto e non deluso perchè non è venuto James Rodriguez. Penso a questi due, penso a Lozano, nomi del genere: siamo zeppi di calciatori che non hanno generato entusiasmo e poi l’hanno creato giocando sul terreno di gioco. Dietro l’idea James secondo me c’è qualcosa di entusiasmante, l’idea del grande calciatore mi piace se dietro c’è un’idea sullo sviluppo del gioco”