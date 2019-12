Del Genio: "Se il Napoli arriva in semifinale di Champions e vince la coppa Italia, vanno fatte riflessioni su Ancelotti"

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Paolo Del Genio rilasciando alcune dichiarazioni:

"De Laurentiis vuole chiudere bene la sua storia con Ancelotti, spera nei miracoli e perchè no, magari anche proseguire. Dovrebbe andare via a fine stagione e il pensiero è di cambiare allenatore l'anno prossimo. Il rendimento è passato da ottimistico l'anno scorso a difficoltà in questa stagione. Non me lo spiego. Ancelotti ha fatto valutazioni anche della rosa e avrà sbagliato le scelte in alcune circostanze. Se il Napoli arriva in semifinale di Champione e vince la coppa Italia, vanno fatte riflessioni e Ancelotti andrebbe rivalutato".