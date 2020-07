Del Genio: "Sarri allo specchio non si riconosce più: qual è quello vero? De Paul risolverebbe diversi problemi nel Napoli"

Ultimissime calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Contro il Sassuolo è il test che ha qualche punto di contatto in più rispetto al Barcellona. E’ una sfida che potrebbe richiedere qualche minuto di quella attenzione che ha esibito in determinate partite, basti pensare alla vittoria in Coppa Italia ed alla gara d’andata contro i catalani. De Paul può fare quattro ruoli, dal momento che può giocare sia a centrocampo che in attacco, e quindi risolverebbe parecchi problemi al Napoli che deve rimpiazzare Callejon ed anche Allan. Dell’Udinese mi piacciono anche Fofana e Sema. Sarri quando torna a casa si guarda allo specchio e chiede i documenti. Ho un dubbio: il vero Sarri è questo o era quello di Napoli? In questo momento è difficile commentarlo”.