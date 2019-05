Del Genio: "Quagliarella può giocare altri due anni a questi livelli. Farei un'eccezione per lui"

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mi piacerebbe rivedere Quagliarella al Napoli, per me può fare ancora altri due anni ai livelli di quest’anno. Giocherebbe meno, ma potrebbe alternarsi con Milik o giocare anche insieme. Ha le caratteristiche tecniche per completare il reparto attaccanti del Napoli, sarebbe il profilo corretto. Farei un’eccezione per l’età, anche perché la regola del Napoli, di prendere giocatori giovani, è buonissima. Non sarebbe un’operazione complicata, sappiamo che lui verrebbe a Napoli. Secondo me manca il fatto che Quagliarella è un’idea del Napoli, ma non è la prima scelta perché altrimenti lunedì verrebbe annunciato e non verrà annunciato. Castagne? Deve ancora dimostrare di essere forte indossando la maglia del Napoli. Trippier non dovrebbe dimostrare nulla, però non credo che arriverà qualcuno che sposti molto gli equilibri. L’anno scorso, Malcuit sembrava il peggiore di tutti, ma ha avuto il rendimento migliore rispetto agli altri che sarebbero dovuti arrivare al suo posto, tipo Arias dell’Atletico".