Del Genio: "Pressing peggiorato rispetto a Conte", poi svela chi è più penalizzato

Il Napoli continua a interrogarsi sulla propria identità tattica dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati e prestazioni altalenanti. Tra gli aspetti finiti sotto osservazione c'è anche il pressing, con gli azzurri che spesso recuperano il pallone in zone troppo arretrate del campo. Un limite che, secondo Paolo Del Genio, finisce per condizionare anche alcuni dei giocatori più importanti della rosa.

Napoli, pressing peggiorato: De Bruyne e gli esterni penalizzati

Il giornalista ha analizzato il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi in particolare sul dato del PPDA, parametro utilizzato per valutare l'intensità del pressing.

“Difficoltà Napoli? Rispetto a Conte con Allegri il dato del PPDA (passaggi concessi per azione difensiva, misura in sintesi il pressing, ndr) è peggiorato ulteriormente da 11 a circa 18. Recuperiamo il pallone troppo in basso, di conseguenza non sei in zona pericolose e giocatori come De Bruyne o gli esterni devono fare troppi metri. Alisson infortunato per questo? Non possiamo dirlo, ma possiamo dire sicuramente che perde la lucidità e la giocata finale quando deve fare il contropiede così da lontano dopo 60 metri di campo. Non è un caso che ormai tutti provano a pressare più in alto”.

Secondo Del Genio, dunque, il confronto con la gestione di Antonio Conte evidenzierebbe un peggioramento sotto il profilo del pressing. Recuperare palla più vicino alla propria porta significa infatti costringere giocatori come Kevin De Bruyne e gli esterni a coprire una distanza maggiore prima di poter incidere nella fase offensiva.

Il giornalista ha poi allargato il discorso alla metodologia del calcio italiano, prendendo come riferimento anche la Nazionale.

“Vedete anche l’Italia, che risultati fa quando fa un calcio all’italiana e che risultati fa anche con la Francia quando non rinuncia. La rovina in questo caso è Coverciano sul modo di pensare dei tecnici italiani, anche se chi va all’estero poi perde certi concetti su difesa ed equilibrio”, la chiosa di Paolo Del Genio.

Il tema del pressing Napoli resta quindi uno degli aspetti da monitorare in vista dei prossimi impegni. Allegri è chiamato a trovare il giusto equilibrio tra fase difensiva e capacità di recuperare il pallone più avanti.