Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "L'anno scorso c'era grande pessimismo sul mercato del Napoli ed erano andati via tanti big, oggi no. Io non ho fretta e preferisco prendere l'opzione migliore l'ultimo giorno e non uno subito da inserirlo tanto per prenderlo".