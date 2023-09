Del Genio: "Perchè Garcia ha fatto solo quattro cambi? Dovrebbe rispondere"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Perchè Garcia ha fatto solo quattro cambi? Dovrebbe rispondere lui. Il quinto cambio onestamente, se è vero che non siamo apposto fisicamente, l’allenatore deve saperlo se una squadra non ce la fa: anzi, li avrei fatti addirittura prima. Quando sei sotto nel risultato, non ci si deve disunire: normale che possa avvenire negli ultimi cinque minuti, ma quando prendi l’1-2 a metà ripresa non possono succedere certe cose”