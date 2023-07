Del Genio: "Ostigard? I difensori a 23-24 anni o fanno un passo in avanti o rimangono quelli che sono!"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il sostituto di Kim? Schuurs andrebbe bene, anche se servirebbe più un centrale di piede sinistro. Kilman del Wolverhampton? Un centrale di piede mancino che gioca in una squadra che tiene molto la palla, è strutturato fisicamente e potrebbe formare una bella coppia. Ostigard? I difensori a 23-24 anni o fanno un passo in avanti o rimangono quelli che sono: ha potenzialità, se la gioca se non ha un mostro sacro davanti. Vedo il norvegese avere più chance di Juan Jesus, però”