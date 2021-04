Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen può sembrare scoordinato, ma in realtà è molto efficace, ha chiuso con l’88% di giocate riuscite tra sponde, assist, gol ecc. Esteticamente può non essere splendido da vedere, ma è efficace con numeri pazzeschi”.