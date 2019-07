Del Genio: "Oggi il Napoli potrebbe disporsi con la difesa a tre: ruolo inedito per Gaetano e Di Lorenzo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Oggi è stata provata la difesa a tre. Potrebbero giocare così: Di Lorenzo, Manolas e Luperto in retroguardia. In questo modo si alzano Malcuit e Ghoulam e resta solo Zielinski davanti alla difesa, con Gaetano provato per la prima volta come laternativa a Callejon. L'anno scorso era difficile per Ancelotti cambiare in maniera radicale idea di gioco dopo i 91 punti dell'anno precedente. E' stato un processo graduale, adesso non c'è nessun retaggio sarriano. Gaetano è giusto che parta titolare, va provato in questo nuovo ruolo di centrocampista. Può giocare in cinque ruoli: i due di centrocampo più i tre dietro la punta".