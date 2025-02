Paolo Del Genio commenta Lazio-Napoli sul suo canale YouTube:

"Eravamo andati avanti con una carambola fortunosa, l’xg del Napoli era di 0,26 che non è mai sinonimo di vittoria. Il rammarico è solo per il gol arrivato alla fine, ma la partita ha detto che la Lazio ha avuto più occasioni di noi sull’1-1. Il Napoli non poteva fare più di così vista la situazione, non possiamo dire nulla a Conte e i giocatori che hanno mostrato carattere".