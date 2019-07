Del Genio: "Nuova regola sulla rimessa dal fondo, ho notato una novità relativa a Chiriches. Di Lorenzo si sta applicando moltissimo, su Gaetano..."

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi aspetto parecchie cose nuove grazie alla nuova regola relativa alla rimessa dal fondo del portiere. Ho notato una cosa che riguarda Chiriches e non so se è una cosa isolata o un qualcosa di studiato: tocca il pallone, passa dietro al portiere di modo da ricevere nuovamente il pallone in corsa per non essere statico quando riceve il pallone sul pressing avversario. Gaetano è un talento e non va sciupato nemmeno un secondo della sua carriera, più lo vedo in allenamento più mi viene voglia di vederlo ancora a Napoli. Ghoulam sta bene, Malcuit lo vedo tonico e Di Lorenzo si sta applicando tantissimo per entrare nei meccanismi difensivi. Lo abbiamo visto rendersi pericoloso anche da palla inattiva”.