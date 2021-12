Del Genio: "Non mi aspettavo la non convocazione di Osimhen, scelta giusta per il suo recupero"

Notizie Napoli calcio. Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Nel 2021 ci sono stati tanti bei momenti per il Napoli, ma è mancato il momento topico che è coinciso con il mancato accesso alla Champions nella partita contro il Verona. Sportivamente è stato un anno incredibile per lo sport italiano, con imprese incredibili nei più svariati sport".

Su Osimhen: "Non mi aspettavo che non venisse convocato dalla Nigeria. Ovviamente mi fa piacere perchè si preserva il recupero del giocatore, con il Napoli che sta lavorando tantissimo per riaverlo a disposizione. E' stata una scelta giusta, anche per proteggere l'investimento del Napoli. Ora bisognerà vedere quanto ci vorrà a reinserirlo in squadra, non tanto per il Covid quanto per l'infortunio allo zigomo che è ancora da valutare".