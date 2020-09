Del Genio: "Non era vero che il Napoli aveva bloccato Gabriel. Koulibaly? Coi nomi che circolano per sostituirlo il reparto verrà indebolito"

Notizie Calcio - Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gabriel è un giocatore interessante, ma non credo al fatto che sarebbe arrivato al Napoli solo se fosse andato via Koulibaly. Il Napoli non è riuscito a convincere Gabriel più che il Lille ed il calciatore non ha mai dato l’ok definitivo. Non era vero che il calciatore era stato bloccato. Il rischio che Koulibaly vada via è molto concreto, ma se va via anche Maksimovic ed arrivano i nomi che stanno circolando secondo me si indebolisce il reparto. Tagliafico è un giocatore importante, fa il titolare nella nazionale argentina. Senesi non lo conosco benissimo”.