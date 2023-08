Del Genio: "Natan dovrà ambientarsi, Cajuste già pronto. Vi dico la mia su Gabri Veiga"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Spalletti e Garcia sono due allenatori che hanno idee simili, il Napoli continuerà a giocare da squadra forte continuando a comandare le partite. Natan e Cajuste hanno entrambi buone potenzialità, lo svedese ha già giocato in Europa, quindi conosce già determinate dinamiche dal punto di vista tattico, il brasiliano invece deve capire alcune cose, ci sono tempi di gioco diversi e sui tempi di ambientamento è impossibile fare previsioni. Kim arrivò in una squadra che già funzionava bene, ragione per cui Natan potrebbe essere avvantaggiato essendo questa una squadra che funziona ancora meglio. Cajuste può giocare contro il Frosinone, un impatto importante per un ragazzo che potrebbe essere già pronto.

Gabri Veiga? Negli ultimi 25 metri è fortissimo, il talento c’è ma si esprime soprattutto nella grande giocata. Nel lavoro collettivo si dovrà vedere meglio, per questo penso che il Napoli andrà ad acquistare un altro centrocampista oltre allo spagnolo, se partono Demme e Gaetano siamo a cinque e ne servono sei. Benitez lo ha schierato quasi come seconda punta nell’ultima gara del Celta, si è visto in un ruolo che a Napoli difficilmente farà. Natan ora se la deve giocare con Juan Jesus e Ostigard, Samardzic è saltato all’Inter ma credo sia già un giocatore troppo simile a Gabri Vega, quini non credo che arriverà”.