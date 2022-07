Del Genio: "Napoli unica società a far pagare 9,99 euro le amichevoli, con gli incassi ci aspettiamo grandi colpi"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è l’unica società che fa pagare 9,99 euro le amichevoli del Napoli, se dovessero arrivare 6 milioni di acquisti allora possono arrivare oltre 50 milioni di incassi e allora il Napoli può permettersi grandi acquisti. Incredibile che siamo l’unica società a far pagare le amichevoli. Fate vedere le partite gratis e vi torna indietro tanto amore, faccio questo appello".