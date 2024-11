Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il discorso del cinismo era da fare l’anno scorso, dove si creava anche molto ma non si segnava, quest’anno per quanto prodotto i numeri dicono che il Napoli ha concretizzato abbastanza. E’ stato introdotto il tema ma non credo sia argomento di oggi il cinismo, più che altro bisogna produrre di più offensivamente”.