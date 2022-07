Del Genio: "Mertens? Mi sembra che ci siano segnali sul destino degli svincolati"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mertens? Mi sembra che ci siano segnali sul destino degli svincolati, tra lui e Dybala ed altri: forse credevano che la loro posizione li mettesse nelle condizioni di ricevere ingaggi molto superiori a quelli proposti. Invece sembra che siano finiti i soldi ed il mega ingaggio si fa fatica ad averlo: Mertens non riesce a trovare facilmente squadra nonostante sia molto forte.

La situazione di Meret? Ricordo bene le dichiarazioni di Luciano Spalletti, che nelle sue frasi parlava molto bene di Ospina. Se poi penso a nomi come Sirigu da dodicesimo, non credo che Meret possa restare totalmente tranquillo.

Gaetano alle spalle di Osimhen? Dipende da ciò che deciderà Spalletti, per me poteva rimanere già lo scorso anno e con il calo di alcuni calciatori avrebbe fatto comodo. Arriva con un anno di ritardo a Napoli, ma deve confermarsi sul campo e dev’esserci la fiducia di Spalletti. La scelta però non deve dipendere da due amichevoli a Dimaro. Gianluca ha già più di 20 anni, certi ragionamenti possono essere fatti su Ambrosino che è più giovane”