Del Genio: "Mazzarri parla di minutaggio identico alla scorsa stagione per Simeone, ma le cose non stanno così"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta i dati relativi al minutaggio di Giovanni Simeone in assenza di Osimhen:

"Minutaggio di Simeone scorsa stagione in assenza di Osimhen.

Napoli-Spezia subentra al 22° della ripresa a Kvaratskhelia

Mian-Napoli subentra al 22° della ripresa a Raspadori

Napoli-Torino subentra al 17° della ripresa a Raspadori

Cremonese-Napoli subentra a Ndombele al 12° della ripresa

Rangers-Napoli titolare fino al 32° della ripresa (sostituito da Raspadori)

Ajax-Napoli subentra al 20° della ripresa a Raspadori

6 gare senza Osimhen

1 gara da titolare

209 minuti giocati su 540 minuti totali

Media: 35 minuti a partita.

Giusto per fornire un dato preciso ho chiesto a Guido Gaglione di effettuare questa ricerca. Ieri sera Mazzarri parlava, rispondendo ad una domanda su Simeone in campo a 4 minuti dalla fine, di minutaggio identico a quello della passata stagione. Non è proprio così come si può ben vedere e ricordiamo tutti quanto incise Simeone con un minutaggio maggiore".