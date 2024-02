Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mazzarri non parla? In verità mi era stato detto che alle vigilie della partita non avrebbe parlato, soprattutto in caso di doppio impegno. Adesso però non c’è stata la Champions in settimana, quindi la motivazione viene a mancare. Le domande prima della partita sono inutili, sono pochi secondi e basta”